Qvc Italia lancia 'likeQ', app interattiva di shopping livestreaming

Brugherio, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Qvc Italia, leader nel settore del video-commerce (vCommerce) multipiattaforma lancia 'likeQ', un’innovativa app di shopping livestreaming che include originali video realizzati da influencer, la possibilità di fare acquisti attraverso la app ed una serie di strumenti volti a coinvolgere la clientela.

La app è disponibile sugli app store iOS e Android.

Su likeQ, i clienti di Qvc possono entrare in contatto con importanti esperti di shopping per chattare dal vivo sugli ultimi trend e prodotti più cool delle categorie moda, bellezza, home décor e molto altro, mettere like, condividere e acquistare in tempo reale. Le dirette streaming sono ideate e formattate per utilizzo da smartphone e propongono un mix di marchi premium e nuovi prodotti, oltre che offerte a tempo limitato, contest e altri contenuti divertenti.

Gli esperti di shopping condividono storie sui prodotti e rispondono live alle domande e ai commenti degli utenti. I clienti possono cercare i prodotti, fare gli acquisti continuando a guardare la diretta, seguire i loro show preferiti e rivedere i livestreaming registrati disponibili nella raccolta video-on-demand. La app si può scaricare anche su tablet.

La nuova app estende così l’offerta di vCommerce di Qvc in Italia che già comprende il canale TV, l’e-commerce, una varietà di pagine social ed un'altra app per mobile.

Qvc con il canale TV trasmette in diretta per 17 ore al giorno e raggiunge 25 milioni di abitazioni sul territorio nazionale, mentre il sito internet genera 33 milioni di sessioni digital all’anno. Nel mondo, Qvc raggiunge più di 200 milioni di abitazioni attraverso i suoi 12 canali TV e milioni di altre abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, applicazioni mobile e pagine social. Qvc è parte di Qurate Retail Group, il più importante player di video-commerce (vCommerce) che include video-shopping attraverso i canali TV, siti e-commerce, digital streaming e piattaforme social.

“LikeQ offre un’esperienza di shopping livestreaming unica per i clienti italiani, disponibile ovunque, in ogni momento, con contenuti di intrattenimento live e possibilità di fare acquisti in modo semplice e veloce -afferma Giorgio De Gobbi, Digital Store & Content Strategy Director di Qvc Italia-. Questa nuova app offre ai nostri clienti abituali la possibilità di provare una nuova e coinvolgente esperienza di shopping e allo stesso tempo invita coloro che amano lo shopping livestreaming ad entrare nella nostra community”.

“La nuova app si inserisce perfettamente all’interno della nostra offerta multipiattaforma -aggiunge De Gobbi-. Qvc è sempre stata pioniera e leader nel mondo del video-commerce, con expertise e relazioni capaci di aprire nuovi orizzonti all’interno di questo settore".

Qvc sta promuovendo l’app attraverso una campagna digital con la tagline “likeQ: shop live, as you like.” L’app è il risultato di una collaborazione con OOOOO Entertainment Commerce Limited, una piattaforma di mobile commerce che ha fornito la tecnologia proprietaria e la piattaforma. Per scaricare la app: .