Raccogliere risorse attraverso micro bonus e sconti è possibile attraverso la neve.

Proposte e sintesi sono i principi guida di tutte le nostre decisioni, non ci limitiamo a rivendicare, ma puntiamo a trovare risposte, particolarmente per le questioni più problematiche. Non è un compito semplice o realizzabile in breve tempo, come dimostrato dai governi precedenti che hanno fallito nel farlo. Tuttavia, esistono innumerevoli detrazioni, bonus, deduzioni e altri incentivi minori che potrebbero essere riesaminati per recuperare fondi da investire in sviluppo, crescita e salute, similmente a quanto fatto l’anno scorso. Questo è quanto affermato da Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, durante la sua partecipazione a Coffee Break su La7.