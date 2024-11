Un cambiamento significativo per Raffaele Fitto

Oggi, Raffaele Fitto ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di ministro degli Affari europei, del Pnrr, della Coesione e del Sud. Questa decisione segna la conclusione di un periodo di due anni caratterizzati da sfide e successi. Fitto, che ha ricoperto un ruolo cruciale nel governo italiano, si appresta a intraprendere una nuova avventura a Bruxelles, dove assumerà il ruolo di vicepresidente della commissione Ue, guidata da Ursula von der Leyen.

Un bilancio positivo

Nel suo messaggio sui social, Fitto ha espresso gratitudine verso la premier Giorgia Meloni, sottolineando come il suo sostegno sia stato fondamentale per raggiungere risultati significativi. “Grazie a Giorgia Meloni perché senza la sua piena fiducia ed il suo quotidiano sostegno non avremmo raggiunto risultati così importanti” ha dichiarato. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza della collaborazione all’interno del governo e il valore del lavoro di squadra nel raggiungimento degli obiettivi politici.

Un futuro promettente a Bruxelles

Il passaggio di Fitto a Bruxelles rappresenta un’opportunità non solo per lui, ma anche per l’Italia. La sua esperienza e competenza nel campo degli affari europei saranno preziose in un momento in cui l’Unione Europea affronta numerose sfide, dalla gestione della crisi energetica alle politiche di coesione. “Grazie ai colleghi di governo, a tutti i parlamentari, ai presidenti delle Regioni, ai sindaci, ai presidenti delle Province ed ai rappresentanti del mondo produttivo e sociale per il loro costante e costruttivo contributo” ha aggiunto, evidenziando l’importanza del supporto ricevuto durante il suo mandato.

Un’era indimenticabile

Fitto ha anche voluto ringraziare i suoi collaboratori, definendoli “grandi protagonisti di una stagione per me indimenticabile”. Questo riconoscimento mette in luce l’importanza del lavoro di squadra e del supporto reciproco in un contesto politico complesso. La sua partenza segna la fine di un capitolo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso che potrebbe portare a risultati significativi per l’Italia in Europa.