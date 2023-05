Home > Video > Raffaele Morelli: "Per dimagrire devo amare la mia solitudine" Raffaele Morelli: "Per dimagrire devo amare la mia solitudine"

"Per dimagrire bisogna che scriviamo queste parole al mattino quando ci svegliamo: 'Io devo amare la mia solitudine'. Molte volte ingrassiamo perché noi ci appoggiamo fuori sugli altri e dentro sui ricordi, soprattutto quelli infelici. La mente è spostata su cosa non è andato bene nella nostra vita e il centro della fame scende in campo". Così il medico, psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli