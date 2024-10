Ragazzini armati: un fenomeno preoccupante in aumento

Un episodio allarmante a Pollena Trocchia

Recentemente, a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, due ragazzini sono stati trovati in possesso di armi: un 14enne con un coltello a scatto di 22 centimetri e un 13enne con una mannaia da cucina di 27 centimetri. Quando i carabinieri della tenenza di Cercola hanno chiesto loro il motivo di tali strumenti, i ragazzi hanno risposto: “Ci dobbiamo difendere, non si sa mai”. Questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la presenza di minorenni armati sta diventando sempre più comune nelle nostre città.

Un fenomeno in crescita

Questo non è un caso isolato. Solo pochi giorni fa, un 16enne è stato trovato con un coltello a farfalla a Torre del Greco, mentre un 17enne è stato denunciato a Volla per spaccio e porto d’armi. Quest’ultimo aveva con sé 5 grammi di hashish e un coltello a serramanico, giustificando la sua scelta con la frase: “La zona non è tanto tranquilla ed è meglio girare armati”. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’educazione dei giovani. Perché i ragazzi sentono il bisogno di armarsi? Quali fattori sociali e culturali contribuiscono a questa crescente tendenza?

Le cause di un problema complesso

Le ragioni dietro questo fenomeno sono molteplici e complesse. Da un lato, la percezione di insicurezza nelle comunità può spingere i giovani a cercare protezione attraverso l’uso di armi. Dall’altro, l’influenza dei media e la normalizzazione della violenza possono contribuire a questa mentalità. È fondamentale che le istituzioni, le famiglie e la società civile collaborino per affrontare questa problematica. Programmi educativi e iniziative di sensibilizzazione possono aiutare a ridurre la violenza tra i giovani e a promuovere una cultura di pace e rispetto.