A Ragusa un uomo è stato arrestato dopo aver incendiato la palazzina dove viveva la sua ex fidanzata

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalle autorità con l’accusa di aver incendiato una palazzina tra via Cacciatori delle Alpi e via Principe Umberto a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Ragusa, incendia la palazzina dove vive l’ex

Il sospettato sembra essere l’ex fidanzato di una donna residente nell’edificio, ed è stato identificato grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Durante l’incendio, una persona che si trovava all’ultimo piano del palazzo è rimasta intrappolata a causa del fumo e delle fiamme che avevano invaso le scale. L’intervento tempestivo di un poliziotto e dei Vigili del fuoco ha permesso di trarla in salvo.

Fermato un 28enne

All’ingresso della palazzina erano state collocate due bombole, la cui presenza avrebbe potuto aggravare ulteriormente la situazione, causando un’esplosione. Il 28enne è stato individuato dalle forze dell’ordine in tarda serata e condotto in commissariato, dove è stato formalmente sottoposto a fermo di polizia. Successivamente, durante la notte, è stato trasferito nel carcere di Ragusa.

I filmati delle telecamere di sorveglianza

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano chiaramente il giovane mentre entra nell’edificio e ne esce poco dopo, mentre le fiamme e il fumo si intensificano. Gli inquirenti dovranno ora cercare di fare luce sulla vicenda, incluso individuare il possibile movente.