Rai: Iv e Pd in capigruppo Camera, 'Fontana intervenga su situazione Vigilanza'

Roma, 25 giu (Adnkronos) – "La commissione di Vigilanza Rai non è in attività per scelta della maggioranza. Non è possibile che non voti, che non possa riunirsi per discutere. Abbiamo chiesto a Fontana di intervenire". Lo ha detto Maria Elena Boschi al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

"Porremo il tema anche al Senato, qualche iniziativa deve essere assunta.

Non è normale che un meccanismo che nasce a tutela delle opposizioni e del Parlamento e a salvaguardia della qualità del servizio pubblico non funzioni. E' l’unica commissione non in grado di svolgere attività", ha aggiunto la capogruppo di Iv a Montecitorio.

"La questione della Vigilanza Rai non è più rinviabile, abbiamo chiesto al presidente della Camera di assumere iniziative servano alla piena operatività della commissione", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga al termine della riunione.