Rai: stasera Latella ospita Turow a 'Il potere delle idee'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Tutti i miei romanzi parlano delle ambiguità che si nascondono dietro i contorni netti della legge”. Questa frase è di Scott Turow, uno dei più grandi narratori del nostro tempo, intervistato da Maria Latella nella quinta puntata de “Il potere delle idee”, in onda stasera martedì 17 giugno alle 22.35 in prima visione su Rai 5.

Dopo l’esordio fulminante con “Presunto Innocente”, Scott Turow ha dato il via al legal thriller, e con i suoi romanzi ha raggiunto un successo planetario con 30 milioni di copie vendute, tradotte in 40 lingue. I suoi libri mostrano “il cuore oscuro del sistema giudiziario americano”, dice lo scrittore , rivelandone le contraddizioni ma anche il profondo valore.

Maria Latella lo ha incontrato per muoversi con lui sul filo di lama di uno dei temi più vertiginosi e complessi della società: il confine tra legge e giustizia. Nato a Chicago, Scott Turow è uno degli scrittori contemporanei più conosciuti e influenti della scena letteraria internazionale, il capostipite di un genere di culto come il legal thriller. Grazie al suo passato da avvocato, Turow entra nei tribunali americani e, attraverso trame avvincenti e personaggi non sempre irreprensibili, mette in scena un mondo in cui la verità è sfumata e la giustizia imperfetta. Nei suoi libri la domanda non è mai semplicemente “Chi è il colpevole?”, ma “Come si stabilisce la verità?”.