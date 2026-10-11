Una possibile svolta nell'indagine per la minicar nera che ha compiuto attacchi a diverse persone in zona Monteverde a Roma, qualcuno ha denunciato un furto del veicolo.

Il caso della Minicar nera che ha sconvolto e sta convolgendo il quartiere Monteverde di Roma dove si sono verificate svariate aggressioni tra cui quella al noto attore tv Davide Iacopini che è stato picchiato dal passeggero della macchina quando è tornato sul luogo dell’aggressione perché nel tirargli un calcio aveva perso la scarpa.

Al momento le denunce restano cinque

I Carabinieri stanno indagando al fine di risalire alle identità degli assalitori, un anziano è stato fatto cadere utilizzando un tubo di plastica, sporto dal sedile del passeggero che ha fatto perdere l’equilibrio all’uomo che è caduto. Una volta rialzatosi è andato a denunciare ed ha confermato che a bordo del mezzo ci fossero due giovani.

Oltre all’uomo aggredito sono state altre quattro le aggressioni che hanno portato alle denunce, tra cui la donna caduta dalla bici e il ragazzo universitario fatto cadere immediatamente dopo, egli si trovava a bordo di un monopattino elettrico.

Tra tutte le aggressioni la più grave è avvenuta ai danni dell’attore Davide Iacopini, le sue condizioni sono ancora gravi e la prognosi resta riservata, in quel caso oltre ad averlo fatto cadere, uno dei due aggressori lo ha colpito con un calcio.

La denuncia del furto di una microcar nera in zona Monteverde

Una possibile svolta è arrivata anche dall’articolo apparsa su La Stampa dove i residenti del quartiere hanno svelato che i genitori che sanno che i loro figli guidano una microcar di colore nera facciano denuncia al fine di restringere il campo.

Ed in effetti una denuncia di furto di una microcar nera con motore elettrico è arrivata da parte di una persona lo scorso 9 ottobre. Sulla base di questa notizia chi indaga dovrebbe svolgere verifiche sul mezzo rubato al fine di poter, si spera, risalire ai due autori delle pesanti aggressioni.

Intanto sui social gli utenti, come riporta TGCom24, si stanno facendo coinvolgere dalla vicenda, alcuni incitano per l’arresto dei criminali e un utente ha posto attenzione su una zona frequentata dai giovani per la movida, ovvero i Colli Portuensi, dove si ritrovano per fare baldoria e la maggior parte di loro è dotato di una microcar nera uguale a quella utilizzata per colpire.