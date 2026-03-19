Rakow-Fiorentina 1-2: viola ai quarti di Conference League con gol da centrocampo di Pongracic

(Adnkronos) – La Fiorentina avanza ai quarti di finale di Conference League per il quarto anno consecutivo. I viola si impongono 2-1 sul campo del Rakow Czestochowa oggi, giovedì 19 marzo, dopo aver vinto all’andata in casa con lo stesso punteggio. Al vantaggio dei polacchi al 46′ di Struski replicano Ndour al 68′ e Pongracic al 97′.

Partita con poche emozioni nel primo tempo. L’occasione più netta arriva nel recupero. Parisi accelera a sinistra e al lato corto dell’area crossa in mezzo, basso e a rimorchio: Fagioli calcia di prima col sinistro e trova la respinta di Zych.

In avvio di ripresa, i polacchi sbloccano la partita riportando in equilibrio le sorti del doppio confronto. Struski riceve palla in area, rientra sul destro, Ndour gli lascia troppo spazio, diagonale rasoterra che trova l’angolo basso con Christensen in leggero ritardo.

Al 21′ viola a un passo dal pari. Cross di Gosens da sinistra e stacco perentorio di Piccoli sul primo palo: pallone che sbatte contro il ‘legno’ a portiere battuto. Due minuti dopo la Fiorentina trova il pari. Splendida azione di Parisi da destra con sterzata a saltare un avversario e scarico al limite dell’area di rigore per Piccoli. Sponda all’indietro del centravanti per Ndour, che calcia e batte Zych grazie a una deviazione di Piccoli che però non modifica la traiettoria del tiro.



Al 34′ tiro di Parisi e palla fuori di un soffio. Al 40′ l’arbitro prima assegna un rigore al Rakow poi lo revoca, dopo aver rivisto l’azione al Var. Palla in profondità per Brunes, che si allarga leggermente a sinistra, Christensen esce dai pali Brunes va giù ma fra i due non c’è contatto e il giocatore del Rakow si prende un giallo per simulazione. Prima del 90′ arrivano gli ultimi cambi di Vanoli che prima inserisce Pongracic per Dodo passando alla difesa a tre e poi toglie Fagioli e Harrison per Mandragora e Gudmundsson. Negli ultimi minuti è arrembaggio Rakow ma la difesa viola tiene e anzi trova la vittoria al 97′ grazie a Pongracic. Sull’ultimo angolo per il Rakow va a saltare anche il portiere Zych. La Fiorentina non solo allontana la minaccia, ma segna con un tiro da centrocampo del difensore che si infila nella porta vuota.

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