Ranucci: De Poli (Udc), 'chi attacca informazione libera attacca istituzioni democratiche'

Roma, 17 ott.

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Esprimo solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato intimidatorio subito. La libertà di informazione non si tocca. E’ uno dei pilastri della nostra democrazia. Chi attacca l’informazione libera e indipendente attacca le nostre istituzioni democratiche". Così il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.