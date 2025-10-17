Ranucci: De Priamo (FdI), 'solidarietà per vile atto intimidatorio'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Esprimo la massima solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile atto di intimidazione subito questa notte. Non è minimamente possibile accettare che minaccia o violenza possano essere strumenti per condizionare l’informazione. Auspico che le forze dell’ordine e la magistratura facciano immediatamente chiarezza sull’episodio al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di un atto infame che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi per il giornalista e per i familiari”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.