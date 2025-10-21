Ranucci: giornalista Rai, 'se bomba per zittire Report, hanno sbagliato obiettivo'**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Io non so chi ha messo quell'ordigno davanti alla mia casa ma se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo". Lo dice Sigfrido Ranucci in piazza a Roma. "Ringrazio i colleghi, i leader che sono venuti a dare solidar...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Io non so chi ha messo quell'ordigno davanti alla mia casa ma se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo". Lo dice Sigfrido Ranucci in piazza a Roma.

"Ringrazio i colleghi, i leader che sono venuti a dare solidarietà, anche di governo. La libertà di stampa significa poter informare correttamente le persone e lottare per consegnare alle future generazioni un mondo migliore.

E diffidate dei politici che rispondono poco alla stampa, che scappano: è segno di poco rispetto verso il pubblico. Noi stiamo scivolando verso una delegittimazione della stampa, a provvedimenti di legge" che limitano la libertà di stampa e "questo vuol dire limitare la libertà di conoscere".

"Il nostro è un Paese malato che noi possiamo permetterci dei politici che hanno fatto spiare giornalisti per poi eleggerli in Europa o candidarli a presidenti di Regione. Abbiamo il record europeo di giornalisti minacciati e il record mondiale di politici che denunciano i giornalisti. Vi chiedo di difendere il vostro diritto a essere informati".