Ranucci: Lega, 'piena solidarietà, mai arretrare di fronte a gesti di stampo mafioso'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Piena solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, vittime di un disonesto gesto di stampo mafioso con cui evidentemente qualcuno ha provato a zittire chi ogni giorno è impegnato a raccontare quello che succede nel Paese. Mai arretrare di fronte a intimidazioni simili e chi usa la violenza per fermare il lavoro onesto di un giornalista deve essere assicurato alla giustizia e punito severamente.

Continueremo a difendere la libertà di stampa, primo fondamento della nostra democrazia, da ogni forma di violenza e vigliaccheria". Così i deputati siciliani della Lega e componenti della commissione parlamentare Antimafia Anastasio Carrà e Valeria Sudano.