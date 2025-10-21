Ranucci: Magi, 'in piazza perché stampa bene primario democrazie'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Quando accade una cosa grave, gravissima come quella che è accaduta a Sigfrido Ranucci, penso che ci debba essere una reazione forte, compatta, possibilmente trasversale tra le forze politiche per dire che questa cosa è da condannare e da respingere&q...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Quando accade una cosa grave, gravissima come quella che è accaduta a Sigfrido Ranucci, penso che ci debba essere una reazione forte, compatta, possibilmente trasversale tra le forze politiche per dire che questa cosa è da condannare e da respingere". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i giornalisti a Piazza Santi Apostoli a margine della manifestazione in solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato.

"Ma c'è anche un tema di democrazia nel nostro paese: lo vedo da provvedimenti come il decreto sicurezza, lo vedo dal fatto che le forze politiche stanno cucinando una legge elettorale con la quale i cittadini italiani decideranno ancora meno di quanto decidono adesso e quindi andranno a votare ancora in meno di quanto vanno adesso. Penso che quando si tocca la vita dei giornalisti, si tocca un bene primario per la democrazia”.

. “Poi c’è un altro tema rispetto al tema stampa e democrazia: abbiamo una presidente del Consiglio che non risponde ai giornalisti. Poi però si sceglie sistematicamente i collaboratori dei quotidiani con cui far uscire elegie sulla legge di bilancio, tanto che non un quotidiano di comunisti, ma il quotidiano di Confindustria dichiara uno sciopero per questo motivo”, ha concluso Magi.