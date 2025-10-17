Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio.
Home > Flash news > Ranucci: Mattarella, solidarietà a giornalista, 'severa condanna&...
Ranucci: Mattarella, solidarietà a giornalista, 'severa condanna' per grave gesto
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio. ...