Ranucci: Salvini, 'politica sia sempre unanime nel condannare violenze'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Sarebbe bene che la politica, al di là del fatto vigliacco di Ranucci, in occasione di ogni episodio di violenza fosse ugualmente unanime nella condanna, perchè non ci sono minacce di serie A e minacce di serie B, minacce buone e minacce cattive, violenze buone e violenze cattive". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Skytg24 live in Roma'.