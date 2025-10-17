Home > Flash news > Ranucci: Sbarra, 'grave atto intimidatorio, libertà di informazio...

Ranucci: Sbarra, 'grave atto intimidatorio, libertà di informazione non può essere minacciata'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Esprimo grande solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave atto intimidatorio subito. La libertà di informazione non può e non deve essere minacciata. Simili azioni colpiscono non solo il ruolo fondamentale che svolgono i giornalisti ma l’intera libertà di stampa, pilastro fondamentale della democrazia. Auspico che le autorità preposte individuino tempestivamente i responsabili".

Così in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra.