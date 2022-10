Rapezzi Manageritalia Toscana: Manager protagonisti dello sviluppo in azienda e sul territorio

(Adnkronos) – Ieri sera a Sesto Fiorentino si è tenuta l’Assemblea dell’Associazione regionale manager del terziario con un dialogo incentrato su attività e progetti futuri a supporto dei manager e dello sviluppo del territorio.

Firenze, 26 ottobre 2022. “In tempi di quiet quitting, con sempre più persone che fuggono dal lavoro, spesso purtroppo anche perché lo perdono, e aziende in crisi per rincari energetici, inflazione e calo dell’attività, il ruolo del manager, del dirigente d’azienda, e di una vera gestione manageriale sono sempre più determinante per guardare avanti con fiducia.

Così Riccardo Rapezzi, presidente Manageritalia Toscana, ha aperto ieri l’Assemblea dell’organizzazione regionale dei manager del terziario a Sesto Fiorentino presso la Casa di Cura Villa Donatello”.

Compito dei manager, è emerso dalla discussione in sala, è infatti oggi quello di intraprendere con forza uno sviluppo basato su innovazione e sostenibilità a tutto campo, economica, sociale e ambientale. Di dare senso al lavoro delle persone e di trasformare modelli organizzativi e di business delle aziende per guardare ad uno sviluppo capace di creare occupazione e retribuzioni adeguate.

“L’attività della nostra associazione, oltre a supportare i manager con un contratto di lavoro e tanti servizi per la professione, come confermano i numeri dei servizi offerti e la soddisfazione rilevata, impatta sempre più sul territorio sviluppando progetti a favore dei giovani (scuola lavoro), delle donne (parità e empowerment sul lavoro), delle organizzazioni (supporto gratuito di manager associati a onlus e startup di giovani) e dello sviluppo (trasformazione del lavoro e digitale e gestione manageriale).

All’incontro, presenti oltre 60 manager associati che hanno animato il dialogo con vari interventi e domande, sono intervenuti, oltre ai due vicepresidenti, Alessandro Pulcinelli e Marco Zuffanelli, il presidente nazionale Manageritalia Mario Mantovani, il segretario generale Massimo Fiaschi e il presidente del fondo integrativo sanitario Fasdac Fabrizio Pulcinelli.

MANAGERITALIA Toscana (www.manageritalia.it) – (Associazione toscana dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 1.000 manager della regione ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione toscana, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e a una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) la Federazione nazionale che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. La crescita dei suoi associati è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del terziario in Italia negli ultimi 30 anni. Oggi Manageritalia significa in Italia oltre 38.000 manager in Italia.