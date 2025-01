Una neonata di un giorno è stata portata via da una donna travisata in clinica.

Il rapimento avvenuto in clinica

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Cosenza: una neonata di appena un giorno è stata rapita all’interno della clinica Sacro Cuore, situata nel cuore della città. L’evento si è verificato intorno alle 18.30, quando una donna, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, si è presentata nella struttura sanitaria. Spacciandosi per un’infermiera, ha convinto la madre della piccola a lasciarla portare la bambina dal pediatra, per poi allontanarsi rapidamente.

La reazione della famiglia e l’intervento delle forze dell’ordine

La madre e le nonne della neonata, preoccupate per il prolungato assente della piccola, hanno immediatamente dato l’allerta. La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo della Polizia, che ha avviato le indagini per rintracciare la donna e recuperare la neonata. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della clinica e dei dintorni, nella speranza di ottenere indizi utili per identificare la rapitrice.

La comunità in allerta e le misure di sicurezza

Questo drammatico episodio ha suscitato una forte preoccupazione tra i cittadini di Cosenza. La sicurezza nelle strutture sanitarie è ora al centro del dibattito pubblico, con richieste di misure più severe per prevenire simili incidenti. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di protocolli di sicurezza più rigorosi, per garantire la protezione delle neonate e delle loro famiglie. La comunità è invitata a rimanere vigile e a segnalare eventuali comportamenti sospetti.