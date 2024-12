Un’aggressione inaspettata

Due giorni fa, la tranquillità di Assemini, una cittadina nella città metropolitana di Cagliari, è stata interrotta da un episodio di violenza che ha lasciato la comunità sotto shock. Un 41enne, vittima di un’aggressione brutale, è stato bloccato e picchiato da tre uomini, noti alle forze dell’ordine, dopo un sorpasso azzardato sulla statale 130. L’episodio ha messo in luce non solo la pericolosità di certe situazioni stradali, ma anche il crescente fenomeno della violenza legata ai furti d’auto.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il 41enne stava guidando la sua Audi A4 quando è stato sorpassato da una Golf. Questo sorpasso, considerato azzardato dai tre aggressori, ha scatenato una reazione violenta. Dopo aver inseguito l’Audi, i tre uomini hanno bloccato il veicolo all’incrocio con via Piave. Qui, il 41enne è stato trascinato fuori dall’auto e aggredito con calci e pugni. Uno dei tre aggressori è riuscito a salire sull’Audi e a fuggire, mentre la vittima ha tentato invano di fermarlo, venendo trascinato per alcuni metri prima di cadere sull’asfalto.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’aggressione, è scattato l’allarme. Le pattuglie dei carabinieri sono arrivate rapidamente sul luogo del crimine e, grazie a una serie di indagini, sono riuscite a rintracciare i tre aggressori in via Serpentara. Qui, avevano abbandonato l’Audi e stavano cercando di allontanarsi a bordo della Golf. Il 41enne, nel frattempo, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato, dove i medici hanno riscontrato ferite guaribili in 20 giorni. Per i tre uomini, l’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto per rapina, violenza e lesioni.