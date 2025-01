Rapporto in carcere con un detenuto e video virale: condannata ex agente peni...

Quindici mesi di carcere per condotta illecita in un ufficio pubblico. E’ questa la pena inflitta a un’ex agente penitenziaria dopo aver avuto un rapporto con un detenuto in carcere, il cui video è diventato virale.

Rapporto con un detenuto in carcere: agente finisce nei guai per un video

Linda De Sousa Abreu, 30enne ex agente penitenziaria di Fulham, è finita nei guai dopo aver avuto un rapporto in cella con un detenuto. La donna è stata infatti condannata a quindici mesi per condotta illecita in un ufficio pubblico. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno nel carcere di Wandsworth. Il rapporto sessuale tra l’Abreu e il detenuto, Linton Weirich, è stato ripreso in un video esplicito di 4 minuti, video divenuto subito virale. A quanto pare sarebbe stato un altro detenuto a filmare la scena, commentando e incitando i due durante l’atto: “Abbiamo fatto la storia”, “E’ così che viviamo a Wandsworth, fratello”.

Rapporto con un detenuto in carcere: la condanna

Linda De Sousa Abreu è stato quindi condannata a quindici mesi dopo aver avuto un rapporto in carcere con un detenuto. L’Abreu, tra l’altro, ha lavorato in passato come modella su OnlyFans e, nel corso di un’ospitata al programma televisivo di Channel 4 sullo scambio di coppia, ha rivelato di aver avuto ben tre rapporti sessuali con il detenuto Weirich lo stesso giorno. Il giudice ha infatti evidenziato che gli episodi “non erano isolati, ma parte di un comportamento ripetuto”.