Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi"

Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi"

(Adnkronos) - "Se non fosse per noi, parlereste francese". Re Carlo III alla Casa Bianca punge Donald Trump nella cena ufficiale. Il sovrano, nel suo discorso, ricorda le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti: "Ha detto che, se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlere...