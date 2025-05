Referendum: Borghi (Iv) a riformisti Pd, 'si lavori a nuova ‘tenda dei riformisti’'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Rilanciamo, ai riformisti Pd come a tutti coloro che si sentono sinceramente riformisti, il nostro appello a lavorare con noi per una nuova ‘tenda dei riformisti’ che partendo dalla constatazione dell'evoluzione del quadro politico sappia ricostrui...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Rilanciamo, ai riformisti Pd come a tutti coloro che si sentono sinceramente riformisti, il nostro appello a lavorare con noi per una nuova ‘tenda dei riformisti’ che partendo dalla constatazione dell'evoluzione del quadro politico sappia ricostruire la ragioni di un'area e uno spazio politico di riformismo innovatore, modernizzatore e moderno che quando seppe esprimersi al meglio realizzò le migliori stagioni del centrosinistra italiano e della crescita del nostro paese”.

Lo scrive il vicepresidente di Italia Viva, senatore Enrico Borghi, in una lettera al Direttore de Il Foglio.

Dopo il referendum “quello che appare evidente è che in ogni caso, tenere insieme sotto un unico ombrello partitico i ‘riformisti’ con i ‘radicali’ diventerebbe sempre più un esercizio funambolico, mentre più proficuamente ciò potrebbe articolarsi in una alleanza di coalizione. Per questo il tentativo degli amici riformisti del Pd, per quanto nobile – aggiunge Borghi sull’appello dei riformisti Pd sui referendum sul Jobs Act – è destinato a essere politicamente sterile. Perché la politica non si fa con la testimonianza, ma con l'azione”.