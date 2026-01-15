Referendum: Conte, 'no a questa visione giustizia salva casta'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Sono qui alle prese col suo ultimo libro, questa meravigliosa fatica letteraria in cui il nostro ministro della Giustizia preannuncia che ci sarà una riforma che non consentirà più l'utilizzo del trojan per andare a scovare i reati di corru...

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – "Sono qui alle prese col suo ultimo libro, questa meravigliosa fatica letteraria in cui il nostro ministro della Giustizia preannuncia che ci sarà una riforma che non consentirà più l'utilizzo del trojan per andare a scovare i reati di corruzione. Ministro Nordio, ma mi spieghi, da quale parte lei sta? E lei che cosa dice? Che non è un reato grave? Quindi di fronte a una modestissima mazzetta, ma lo sa che mazzette dopo mazzette non riusciamo a costruire gli ospedali, le scuole non riusciamo a dirigere le risorse pubbliche laddove servono?" Lo sottolinea il presidente del Novimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video su Facebook.

"Ministro -prosegue l'ex premier- lei scrive che dopo il referendum vediamo di rimediare anche a queste inciviltà, a noi bastano già le inciviltà che avete voi introdotto abolendo il reato d'abuso d'ufficio, ridimensionando il traffico di influenze illecite, addirittura riducendo a quarantacinque giorni la possibilità delle intercettazioni, adesso addirittura con la sua norma anche delinquenti quali spacciatori vengono avvertiti e scappano prima di essere arrestati. Ministro, la vostra giustizia non corrisponde alla nostra visione. Vogliamo una legge uguale per tutti, si applica anche ai politici. E allora diciamo no a questo referendum sulla separazione delle carriere. No al referendum salva casta, no a questa visione della giustizia".