Referendum: Guerra (Pd), 'Meloni dica se sceglie sì o no'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “A una settimana dal voto dei referendum dell’8 e 9 giugno la presidente del Consiglio non ha ancora detto cosa voterà a nessuno dei quesiti proposti. Eppure i referendum pongono domande precise: sulla sicurezza sul lavoro, sul diritto a non essere licenziati senza valido motivo, sulla precarietà, sul riconoscimento di pari dignità alle persone immigrate.

Cara presidente Meloni non fugga anche stavolta come ha fatto col salario minimo. Il voto è un sì o un no, non ci sono vie di mezzo. Ci dica: lei cosa sceglie?” Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd.