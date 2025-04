Referendum: Maraio (Psi), 'governo ha paura della democrazia'

Roma, 9 apr (Adnkronos) - "I socialisti sono stati tra i primi promotori, insieme a + Europa, di quella che ormai è diventata un’esigenza, cioè vincere un referendum per dimezzare gli anni che occorrono per il riconoscimento della cittadinanza a persone che vivono, lavorano ...

Roma, 9 apr (Adnkronos) – "I socialisti sono stati tra i primi promotori, insieme a + Europa, di quella che ormai è diventata un’esigenza, cioè vincere un referendum per dimezzare gli anni che occorrono per il riconoscimento della cittadinanza a persone che vivono, lavorano e studiano nel nostro paese. I socialisti si mobiliteranno con tutte le energie, per richiamare i cittadini alla coscienza civile”. Così il segretario del Psi, Enzo Maraio, durante un evento che si è svolto alla sede della direzione del Psi a Roma, insieme al segretario di +Europa Riccardo Magi, per promuovere il sì al referendum sulla cittadinanza del prossimo 8 e 9 giugno.

“Sin dai primi giorni abbiamo fatto un appello a tutto il centrosinistra per chiedere di sostenere il referendum sulla cittadinanza. Questo tema ci vede tutti uniti. Si tratta di una battaglia di civiltà, che non a caso vede ancora il mondo radicale e socialista ancora insieme, nel nome della difesa dei diritti civili, dell’innovazione, delle frontiere e della modernità. Perché una volta conquistato un diritto, va alimentato ogni giorno”- ha aggiunto Maraio.

“Dobbiamo scegliere se aprirci alle società moderne e multiculturali o chiudersi nelle società autarchiche, miopi e senza libertà. Questo governo, scegliendo di fissare la data del referendum nei due giorni del ballottaggio, e dunque in un momento di poca affluenza alle urne, ha dimostrato di avere paura della democrazia, indicando quali sono i valori antidemocratici e anti libertari a cui si ispira”, ha concluso.