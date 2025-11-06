Referendum: Orlando, 'spiegare la riforma, scusa per mettere le mani sulla magistratura'

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Noi dobbiamo spiegare che cosa succede se passa questa riforma, quali sono le conseguenze, quali sono le riduzioni delle garanzie, quali sono gli elementi che in qualche modo riducono l'autonomia della magistratura". Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24 parl...

Roma, 6 nov (Adnkronos) – "Noi dobbiamo spiegare che cosa succede se passa questa riforma, quali sono le conseguenze, quali sono le riduzioni delle garanzie, quali sono gli elementi che in qualche modo riducono l'autonomia della magistratura". Lo ha detto Andrea Orlando a SkyTg24 parlando del referendum sulla riforma della giustizia.

"Certo, in tutto questo dobbiamo anche spiegare quali sono i presupposti politici, ma in questo ci aiutano molto i nostri avversari, perché quando si dice che la riforma nasce partendo da vicende che riguardano la magistratura, contemporaneamente si spiega che il tema della parità delle parti di fronte al giudice terzo è una scusa, perché in verità si prova a mettere le mani sulla magistratura", ha spiegato Orlando.

"Sicuramente la magistratura ha molti problemi, però in questo momento quando si dice questo, sostanzialmente si dice che tutta la narrativa che c'è stata fino a qui, secondo la quale il tema era realizzare un processo accusatorio, è una scusa. La verità è che si vuole modificare l'assetto della magistratura", ha aggiunto l'ex ministro della Giustizia.