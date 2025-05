Referendum: Schlein, Conte, Magi e Avs lunedì con Landini, speaker's corner a piazza Vittorio**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – La manifestazione nazionale, se verrà organizzata, si farà più avanti. Ma l'appuntamento di lunedì pomeriggio a Roma sarà già un'anteprima con i leader dei partiti del centrosinistra riuniti per spingere i referendum dell'8 e 9 giugno. Dalle 17 ai giardini di piazza Vittorio si svolgerà una maratona oratoria, uno speaker's corner in cui si susseguiranno interventi dei rappresentanti del comitato promotore, leader politici, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno aderito all'iniziativa.

'Maratona contro l'astensionismo. Il voto è libertà!', il titolo.

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi, promotore del referendum sulla cittadinanza, interverranno nel tardo pomeriggio come il segretario della Cgil, Maurizio Landini. L'appuntamento è stato organizzato dal comitato di Roma e Lazio e si inserisce nel fitto calendario di iniziative in tutta Italia. Internazionali di tennis compresi con banchetti al Foro Italico. Oggi Landini è a Milano e ieri Schlein ha riunito i segretari regionali dem proprio per fare il punto sulle iniziative nei territori per promuovere la partecipazione ai referendum di giugno. Un 'strada per strada, casa per casa' ancora più necessario per i sostenitori della consultazione che denunciano la scarsa informazione del servizio pubblico, dato confermato ad Agcom.

"Realtà associative, forze politiche, Istituzioni, società civile e mondo della cultura e dello spettacolo – si legge in una nota del sindacato guidato da Landini- hanno aderito all'appello lanciato dalla Cgil a difesa del diritto di voto e della democrazia e per rompere il silenzio mediatico che continua ad oscurare i cinque referendum". Tra le adesioni all'iniziativa sulla pagina Fb dell'evento anche il segretario socialista Enzo Maraio.