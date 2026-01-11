Roma, 11 gen (Adnkronos) – "A me è sembrato un attacco volto a delegittimare la magistratura, e ne vedremo molti altri in questa campagna verso il referendum". Lo ha detto Elly Schlein In onda sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno.
Home > Flash news > Referendum: Schlein, 'da Meloni attacco volto a delegittimare magistratu...
Referendum: Schlein, 'da Meloni attacco volto a delegittimare magistratura'
Roma, 11 gen (Adnkronos) - "A me è sembrato un attacco volto a delegittimare la magistratura, e ne vedremo molti altri in questa campagna verso il referendum". Lo ha detto Elly Schlein In onda sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno. ...