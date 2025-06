Referendum: Schlein, 'Meloni va e non ritira scheda? Non si capisce quel che dice'**

**Referendum: Schlein, 'Meloni va e non ritira scheda? Non si capisce qu...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Non si capisce quello che dico? Questa è un'accusa della destra perché è spaventata di una sinistra che finalmente parla la lingua che le persone vogliono sentire" ma piuttosto "una che dice che va a votare ma non ritira la scheda, quella che non si capisce cosa dice è lei…". Così Elly Schlein a proposito di Giorgia Meloni sul referendum a Un giorno da Pecora su Radio Rai 1.