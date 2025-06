Referendum: Schlein, 'occasione per fare autocritica su scelte sbagliate centrosinistra'

Referendum: Schlein, 'occasione per fare autocritica su scelte sbagliate...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Questa campagna referendaria "è anche un'occasione per noi per fare autocritica e riparare a delle scelte sbagliate che ha fatto il centrosinistra. La riforma sulla cittadinanza si poteva provare a fare, cercando i numeri quando si era al Governo, oggi abbiamo l'occasione di sostenere la forte spinta delle associazioni di italiani di nuova generazione, perchè oggi il Partito democratico ha una posizione molto chiara: chi nasce o cresce in Italia è italiano".

Lo ha affermato ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore la segretaria del Pd, Elly Schlein.