Referendum: Schlein, 'spero che su quorum Italia ci sorprenda'**

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Stiamo facendo di tutto" per raggiungere il quorum al referendum "e ho la speranza che l'Italia ci sorprenda con una larga partecipazione a questo voto così importante. È una grande occasione per i cittadini, speriamo che la colgano". Lo ha affermato ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore la segretaria del Pd, Elly Schlein, senza sbilanciarsi però sui numeri : "Questo è un referendum che non tratta i partiti, le composizioni di alleanze, l'alternativa a questo Governo che pure stiamo costruendo, è un'occasione per i cittadini di cambiare delle leggi.

Penso che anche tanti elettori di Giorgia Meloni e della destra andranno a votare per cambiare queste leggi".