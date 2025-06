Roma, 6 giu (Adnkronos) - "Abbiamo le più alte cariche dello Stato, il presidente del Senato e la presidente del Consiglio, che stanno facendo una vergognosa campagna per far disertare le urne. La Meloni sta facendo una campagna per l'astensione perchè andare e non ritirare l...

Roma, 6 giu (Adnkronos) – "Abbiamo le più alte cariche dello Stato, il presidente del Senato e la presidente del Consiglio, che stanno facendo una vergognosa campagna per far disertare le urne. La Meloni sta facendo una campagna per l'astensione perchè andare e non ritirare le schede è uguale a non votare, vuole affossare il quorum".

Lo ha detto Elly Schlein, a Tagadà, sul referendum.