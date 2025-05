Referendum: Scotto, 'neanche Salvini vota, hanno paura'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Nemmeno Salvini andrà a votare al referendum 2025. Preferisce stare con i figli. Ormai non si contano più i ministri del governo Meloni che invitano all’astensionismo. Hanno paura. Quando si parla dei diritti di chi lavora la destra si schiera se...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Nemmeno Salvini andrà a votare al referendum 2025. Preferisce stare con i figli. Ormai non si contano più i ministri del governo Meloni che invitano all’astensionismo. Hanno paura. Quando si parla dei diritti di chi lavora la destra si schiera sempre per la legge del più forte”. Lo scrive sui social il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.