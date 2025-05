Referendum: sondaggio Izi, 'votanti in crescita, possibile superare 40%'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Una quota non trascurabile di elettori che non hanno votato alle ultime elezioni andrà alle urne”. La percentuale dei votanti al Referendum va crescendo ed è plausibile superare la percentuale del 40% dei votanti . Lo rivela un sondaggio sul tem...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Una quota non trascurabile di elettori che non hanno votato alle ultime elezioni andrà alle urne”. La percentuale dei votanti al Referendum va crescendo ed è plausibile superare la percentuale del 40% dei votanti . Lo rivela un sondaggio sul tema "I Referendum dell’8 e 9 giugno" realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da Francesco Magnani su La 7.

“L’Informazione sui quesiti referendari è cresciuta anche se l’area della disinformazione resta ampia ed è compatibile con un quadro ldi generale disinteresse sulle questioni politiche in Italia “, spiega Giacomo Spaini, Presidente e Ceo di Izi. “In ognuno dei due schieramenti la parte che contraddice le indicazioni dei partiti è importante, per diverse ragioni : tra gli elettori di opposizione c’è una certa disaffezione verso lo strumento referendario e nello schieramento della maggioranza lo stesso è percepito in chiave anti sinistra”, prosegue Spaini. “ È interessante che una quota non trascurabile di elettori che non hanno votato alle ultime elezioni andrà alle urne: segno che questo referendum è percepito in chiave anti sistema”, conclude il presidente di Izi.