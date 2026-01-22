Referendum: Youtrend, Sì in vantaggio con 55%, No al 45%**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo: il Sì è al 55% e il No al 45%, con un’affluenza stimata al ...

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo: il Sì è al 55% e il No al 45%, con un’affluenza stimata al 62% – anche se a differenza dei referendum abrogativi in questo caso non è previsto un quorum.

Tra gli elettori di centrodestra il Sì è al 96% (No al 4%) e tra quelli di opposizione il No è all’88% (Sì al 12%). Tuttavia, nella totalità del campione la maggioranza assoluta (59%) dichiara che nella scelta su cosa votare pesano di più motivazioni tecniche, nel merito della riforma, mentre solo per una minoranza (27%) incidono di più motivazioni politiche, relative al giudizio sul Governo Meloni.