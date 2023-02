Home > Video > Regionali, Di Battista: "La gente non va più a votare? Ai politici non inter... Regionali, Di Battista: "La gente non va più a votare? Ai politici non interessa nulla"

Astensionismo record alle Regionali, interviene l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista: "Della tragedia dell'astensionismo ai politici di professione non interessa nulla. Il loro potere, è di fatto, garantito. Le leggi elettorali che hanno scritto li garantiscono. La verità è che è in crisi la democrazia rappresentativa perché di fatto non rappresenta più nessuno"