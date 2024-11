Regionali: Donzelli, 'dovevamo subire batosta ma centrodestra conferma consenso'

Regionali: Donzelli, 'dovevamo subire batosta ma centrodestra conferma c...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Se guardiamo a due mesi fa, il centrodestra avrebbe dovuto subire una batosta. Abbiamo perso, gli elettori hanno sempre ragione, e se ne deve prendere atto. Ma una cosa ci terrei a dirla, come premessa da cui è impossibile prescindere. Nelle tornate regionali, da quando siamo al governo, abbiamo vinto in 11 regioni e perso in 3. Il centrodestra conferma il suo consenso sul territorio". Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, intervistato dal 'Corriere della Sera'.