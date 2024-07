Il nuovo Primo Ministro Keir Starmer ha nominato 22 parlamentari, tra cui il numero record di 11 donne, in posizioni chiave del Gabinetto.

Chi sono i nuovi ministri del governo Starmer

Dopo la schiacciante vittoria elettorale del partito laburista di centro-sinistra, che ha posto fine a 14 anni di governo conservatore, Keir Starmer ha annunciato i membri della sua squadra. Rachel Reeves è stata nominata ministra delle Finanze, è la prima donna nella storia del Regno Unito a ricoprire questo incarico. L’ex campionessa di scacchi per bambini ed economista della Banca d’Inghilterra si è impegnata a far crescere l’economia nazionale mostrando una forte disciplina fiscale. “A tutte le giovani ragazze e donne che stanno leggendo questo messaggio, lasciate che oggi dimostri che non ci dovrebbero esserci limiti alle vostre ambizioni” ha scritto su X.

Al lavoro per il cessate il fuoco a Gaza

David Lammy sarà il nuovo ministro degli Esteri. Nato da immigrati guyanesi, è diventato il più giovane membro del Parlamento quando è stato eletto per la prima volta all’età di 27 anni. Ha partecipato ai governi di Tony Blair e Gordon Brown. Dopo la nomina Lammy ha ribadito il suo sostegno agli sforzi internazionali per garantire un “cessate il fuoco immediato” nella guerra di Israele contro Hamas. “Tutti noi riconosciamo lo strazio delle comunità che hanno assistito alle scene che si susseguono in Israele e a Gaza” ha dichiarato.

Undici le donne scelte

Angela Rayner sarà vice premier, nonché Segretaria di Stato. Yvette Cooper, che ha fatto parte del Gabinetto dell’ex Primo Ministro laburista Gordon Brown tra il 2008 e il 2010 come Segretaria al Tesoro e Segretaria al Lavoro e alle Pensioni, è stata nominata agli Interni. Lisa Nandy è stata scelta come Segretaria alla Cultura, mentre Bridget Phillipson sarà ministra dell’Istruzione. Shabana Mahmood rivestirà il ruolo di ministra della Giustizia, Liz Kendall quello di ministra del Lavoro, mentre Louise Haigh sarà ai Trasporti. John Healey è stato nominato Segretario alla Difesa e Wes Streeting alla Sanità. Ed Miliband, ex leader del Partito Laburista e leader dell’opposizione tra il 2010 e il 2015, è stato scelto come Segretario all’Energia. Infine, Lucy Powell sarà il leader della Camera dei Comuni.