“Il Regno Unito è un grande Paese alleato dell’Italia e fa parte del G7″, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un’intervista su Canale 5.

Elezioni Regno Unito 2024, la reazione da parte dei politici italiani

Ha affermato: “Noi vogliamo continuare a lavorare bene con la Gran Bretagna, è un nostro interlocutore importante, con ottime relazioni anche con gli Stati Uniti. Credo che il vincitore di queste elezioni sia paragonabile a Tony Blair degli anni 2024/25: ha vinto un moderato. Quando c’era Corbyn, rappresentante dell’ala estrema sinistra dei laburisti, il partito è stato travolto dai conservatori”.

Elezioni in Regno Unito: le reazioni dei politici italiani

Tajani ha continuato: “I cittadini vogliono serietà e stabilità. Non vogliono scandali o liti interne nei partiti. Questo è vero ovunque. Vince chi è più rassicurante, chi offre tranquillità e chi è determinato ma non spaventa il proprio elettorato. Non spaventa l’opinione pubblica. E credo che questa sia stata la strategia vincente dei laburisti in questa tornata elettorale, come era previsto”.

Il vicepremier ha sottolineato l’importanza di un approccio moderato e stabile per conquistare la fiducia degli elettori. Ha evidenziato come la vittoria dei laburisti sia stata possibile grazie alla loro capacità di presentarsi come una forza politica seria e affidabile, in contrasto con periodi di maggiore instabilità rappresentati da figure più estreme. Questo ha permesso loro di ottenere il supporto necessario per prevalere nelle elezioni.