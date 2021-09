RemTech Expo, Braga: per rifiuti servono investimenti in impianti

Ferrara, 23 set. (askanews) – “La gestione dei rifiuti richiede investimenti soprattutto nella dotazione di impianti che devono puntare sempre di più a rendere l’economia circolare attiva e una realtà”. Di questo si è discusso all’incontro ‘Inertia’ al RemTech Expo di Ferrara, durante il quale si è ribadita la necessità di approvare rapidamente il decreto Eow e rafforzare i criteri ambientali minimi da applicare in questo settore.

“E’ una potenzialità fondamentale tanto più in un momento in cui il Pnrr e il Piano per la transizione ecologica dedicano un’attenzione specifica e rilevante al tema della rigenerazione delle nostre città e al recupero degli edifici esistenti” ha spiegato Chiara Braga della Commissione bicamerale Ecomafie.

“In questo momento la palla è in mano al ministero della Transizione ecologica che deve portare a compimento l’iter di approvazione del decreto ‘end the waste’ per questo tipo di materiali da demolizione e ricostruzione – ha spiegato Braga -. Ovviamente l’Ispra che ha promosso questo momento di discussione ha ricordato la centralità del suo ruolo nel costruire il supporto tecnico necessario all’emanazione del decreto e anche a monitorare un settore specifico, quello dei rifiuti da demolizione e costruzione, in cui occorre sempre vigilare anche dal punto di vista della prevenzione degli illeciti a danno dell’ambiente”.