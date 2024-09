Renzi a Conte: 'Puntiamo al domani, basta con le dispute'

Il presidente di Iv, Matteo Renzi, non si stupisce del fatto che alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, il gruppo di sostenitori di Conte, lo abbia acclamato. È una risposta prevista, proprio come i membri del Pd mi hanno riconosciuto a Pesaro durante la stessa festa. Tuttavia, l'opposizione a Ge...

Il presidente di Iv, Matteo Renzi, non si stupisce del fatto che alla festa dell’Unità di Reggio Emilia, il gruppo di sostenitori di Conte, lo abbia acclamato. È una risposta prevista, proprio come i membri del Pd mi hanno riconosciuto a Pesaro durante la stessa festa. Tuttavia, l’opposizione a Gentiloni riguardo alla questione ucraina mi ha sorpreso. Secondo Renzi, il fascino principale è che l’attuale governo è composto da inetti e mediocri. Di fronte a ciò, chiede se il centrosinistra continuerà a discutere o cercherà invece di ottenere il successo. Anche se riconosce che non ha un temperamento conciliante, sostiene l’importanza di trovare aree di accordo. Per coloro che desiderano un’alternativa alla Meloni, consiglia di porre fine alle dispute. Durante un’intervista ad Agorà su Rai 3, ha sottolineato l’importanza di guardare avanti. Nonostante i conflitti passati con Conte, è interessato a discutere sul futuro. È disposto a partecipare a discussioni sul presente e il futuro, mentre le dispute passate possono essere lasciate alle individualità.