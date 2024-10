Renzi definisce la norma di protezione della privacy per i politici come una ...

Il mio estratto conto è stato già reso noto in modo frazionato dal Fatto Quotidiano, presentando una violazione normativa notevole, mentre gran parte dei media ha mantenuto un silenzio assordante: in quel frangente, nessuno ha sollevato obiezioni, mentre Giorgia Meloni, che è stata oggetto di sorveglianza assieme a altre 6mila persone dal funzionario bancario di Bitonto, si lamenta di un presunto scandalo. Concordo con la sua indignazione, ma considero ipocrita il suo atteggiamento di protesta solo quando la questione la coinvolge personalmente, restando in silenzio quando riguarda altri.

Matteo Renzi su Italia Viva e il rispetto delle norme

Queste sono state le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, durante la sua partecipazione a Omnibus su La7. Ha aggiunto che il rispetto delle norme deve essere universale: o si applica sempre, o non si applica affatto. Renzi ha sottolineato come, da parte di Fratelli d’Italia, ci sia un garantismo non genuino: difensori e vittime quando i problemi li toccano, mentre si trasformano in giustizialisti nei confronti degli altri. Ha anche criticato eventuali proposte di legge per una maggiore protezione dei membri del Parlamento, affermando che una forma di protezione per i politici esiste già nel 68° articolo della Costituzione. Pertanto, ritiene insensato pensare a una norma sulla privacy fatta appositamente per loro.