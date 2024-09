Renzi: 'Se i divieti sono dominanti, allora è un centrosinistra guidato dal M5s'

Noi aspiriamo a incarnare l'area Blair, la sezione riformatrice all'interno del centrosinistra, e per raggiungere questo obiettivo, siamo disposti a mettere in campo le nostre idee. Questo gruppo desidera avviare un dialogo con il Pd e Elly Schlein. Tuttavia, non è un imperativo, se ci sono le cond...

Noi aspiriamo a incarnare l’area Blair, la sezione riformatrice all’interno del centrosinistra, e per raggiungere questo obiettivo, siamo disposti a mettere in campo le nostre idee. Questo gruppo desidera avviare un dialogo con il Pd e Elly Schlein. Tuttavia, non è un imperativo, se ci sono le condizioni favorevoli, siamo disposti a un accordo. Se ci sono invece delle restrizioni, sia che esso sia deciso da Conte o Grillo, indica che il centrosinistra non è controllato dal Partito Democratico, ma dal Movimento 5 Stelle. Queste parole sono state pronunciate dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante un evento al Tempio di Adriano a Roma.