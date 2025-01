Revolut: assoluta novità arriva in Italia il conto deposito con rendimento a...

Revolut cresce la propria offerta per i clienti con il lancio dei conti deposito nel nostro paese.

Revolut è una realtà che è nata con l’online ma che naturalmente sta facendo di tutto per crescere ed espandersi, il prossimo passo grazie all’apertura di una filiale in Italia è quella di poter offrire un conto ai propri clienti che quindi ora possono depositare i propri risparmi come accade nelle banche “classiche”.

Revolut ora offre un conto bancario

Revolut amplia l’offerta per la sua clientela, che ha da poco raggiunto i 3 milioni di clienti in Italia, con la creazione dei conti deposito grazie ad una filiale fisica presente nel nostro paese.

I conti deposito si potranno aprire dal 27 gennaio al 31 marzo e offrono ai nuovi clienti fino ad un rendimento massimo pari al 3% lordo indipendentemente dal contratto sottoscritto.

I primi clienti sono quelli esistenti dotati di iban lituano che verrà tramutato in quello italiano, questi infatti accedono ad una “waiting list” di accesso in anteprima al prodotto. Per gli altri clienti italiani l’accesso a questa novità sarà concesso nelle prossime settimane.

Si amplia il portafoglio prodotti

Ignacio Zunzunegui, Responsabile Growth Sud Europa di Revolut ha commentato in una nota questo importante passaggio: ” Quando i nostri clienti in Italia ricevono il loro stipendio, ora possono facilmente, intuitivamente e in modo sicuro destinare una parte di esso ai loro risparmi, ottenendo rendimenti molto interessanti”.

Infatti depositando il denaro si ha modo poi di ottenerlo fisicamente in caso di necessità ed inoltre a seconda del piano sottoscritto il capitale renderà crescendo con il passare del tempo.