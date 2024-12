Revolut punta sempre di più sull’Italia, con l’obiettivo di raggiungere 3 milioni di clienti entro inizio 2025. Per farlo, lancia la succursale italiana di Revolut Bank UAB, che sarà sotto la vigilanza della Banca d’Italia e della BCE.

Revolut diventa una banca italiana

I nuovi clienti riceveranno un IBAN italiano, mentre quelli esistenti potranno scegliere di sostituire l’IBAN lituano con quello italiano a partire da gennaio 2025. Tuttavia, i depositi dei clienti continueranno ad essere protetti fino a 100.000 euro dal Fondo di garanzia dei depositi della Banca di Lituania.

Revolut diventa una banca italiana: i motivi

L’IBAN italiano semplificherà le transazioni quotidiane e l’uso di Revolut, permettendo ai clienti di ricevere lo stipendio e effettuare pagamenti diretti senza problemi. Inoltre, questa decisione nasce dalle esigenze degli utenti italiani: secondo una ricerca interna, il 46% ritiene che un IBAN locale sia fondamentale nella scelta della propria banca principale.

“Diventare una banca a tutti gli effetti in Italia significa essere più vicini ai nostri clienti. Un Iban italiano rende più semplici operazioni come ricevere lo stipendio, effettuare pagamenti di bollette o addebiti diretti, senza complicazioni”, afferma Nicola Vicino, nuovo general manager della filiale italiana.

Il conto italiano di Revolut può essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare bollette o addebiti diretti senza alcuna frizione. Nonostante l’orgoglio di essere una super-app finanziaria globale, l’azienda sottolinea l’importanza di essere localmente rilevante e conforme in Italia, come in ogni mercato in cui è presente. Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa, ha aggiunto che, dopo il lancio degli IBAN italiani, presto i clienti potranno accedere agli interessi sui depositi grazie a un nuovo prodotto che sarà introdotto nelle prossime settimane.

Revolut diventa una banca italiana: le ultime novità

Recentemente, Revolut ha lanciato prestiti personali flessibili, privi di costi nascosti, ampliando così la sua offerta di servizi. Dalla pianificazione del budget agli investimenti, dai bonifici SEPA istantanei alla gestione delle prenotazioni di viaggi, la piattaforma offre un ecosistema finanziario completo. Inoltre, all’inizio del 2025, verranno introdotti nuovi strumenti di credito e la possibilità di guadagnare interessi sui depositi, rendendo il conto Revolut ancora più competitivo rispetto alle banche tradizionali.