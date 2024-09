Riccardo Magi annuncia che il referendum sulla cittadinanza ha ottenuto le 500 mila firme necessarie.

Riccardo Magi, capo di Più Europa, ha annunciato che il referendum per ridurre il periodo di residenza legale da 10 a 5 anni per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri ha raggiunto 500.000 firme. Questo segnerebbe un ritorno alle norme pre-1992 e un allineamento con le politiche di molti stati dell'Unione Europea.

Riccardo Magi, leader di Più Europa (il partito promotore dell’iniziativa insieme a varie altre entità), ha dichiarato che il referendum per la cittadinanza è riuscito a raggiungere le 500.000 firme necessarie. Questa iniziativa suggerisce di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale consecutivo necessario perché i cittadini stranieri possano ottenere la cittadinanza italiana. Ciò segnerebbe un ritorno alle normative in vigore prima del 1992 e l’allineamento con le disposizioni di molti altri stati dell’Unione Europea, come spiegato da Magi.