La pm chiede pene severe per gli agenti coinvolti in un caso di tortura

Il caso del pestaggio in carcere

Il processo che ha scosso l’opinione pubblica si concentra su un grave episodio di violenza avvenuto all’interno del carcere di Reggio Emilia. La pm Maria Rita Pantani ha presentato una requisitoria di quattro ore, chiedendo condanne esemplari per dieci agenti di polizia penitenziaria accusati di aver brutalmente maltrattato un detenuto tunisino. Le richieste di pena variano da cinque anni e otto mesi per un agente accusato di tortura, lesioni e falso, a pene di cinque anni per sette agenti accusati di tortura e lesioni, fino a due anni e otto mesi per altri due, che rispondono solo di falso.

Dettagli dell’aggressione

Il racconto degli eventi è agghiacciante. Il detenuto, secondo le accuse, è stato incappucciato con una federa stretta attorno al collo, sgambettato, denudato e picchiato con calci e pugni, anche quando si trovava a terra. La violenza non si è fermata qui: una volta portato in cella, il detenuto è stato nuovamente aggredito e lasciato nudo dalla cintola in giù per oltre un’ora, nonostante avesse riportato ferite e sanguinasse. Questi atti di violenza sono stati documentati da un video delle telecamere interne al carcere, che è stato presentato come prova durante il processo.

Le dichiarazioni della pm

Maria Rita Pantani ha descritto l’accaduto come “un’azione brutale, punitiva preordinata, di violenza assolutamente gratuita”. Ha inoltre sottolineato che le lamette che il detenuto avrebbe avuto con sé non sono mai esistite e sono state utilizzate come parte di una difesa costruita ad hoc. La requisitoria ha messo in luce non solo la gravità delle azioni degli agenti, ma anche la necessità di una riflessione profonda sulle condizioni di detenzione e sul rispetto dei diritti umani all’interno delle carceri italiane.