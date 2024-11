La scomparsa di Logan: un caso che ha scosso la comunità

La storia di Logan Tozer, un ragazzo di 18 anni con autismo, ha messo in luce la necessità di un sistema di allerta per le persone vulnerabili. Logan è scomparso per 17 giorni nei boschi dell’Ontario orientale, dopo aver lasciato la sua casa a Havelock nel cuore della notte. La sua madre, Jenny Tozer, racconta che il figlio ha percorso 35 chilometri attraverso aree boschive, perdendosi nel tentativo di tornare a casa. Fortunatamente, Logan è stato ritrovato in un edificio abbandonato, ma con tre morsi di zecca e una storia avventurosa da raccontare.

La proposta di legge per un nuovo sistema di allerta

Jenny Tozer crede fermamente che il suo figlio potesse essere trovato molto prima se fosse stato attivato un sistema di allerta simile agli Amber Alerts, che avvisa la comunità in caso di scomparsa di minori. Attualmente, una proposta di legge presentata dalla deputata dei Nuovi Democratici, Monique Taylor, mira a implementare un sistema di allerta per persone vulnerabili, inclusi bambini con autismo e anziani con demenza. Tuttavia, questa iniziativa è attualmente bloccata nella fase di commissione del legislativo provinciale.

Il percorso legislativo e le sfide da affrontare

La proposta di legge è stata introdotta nel marzo 2023 e, dopo un anno, si è tenuta una giornata di audizioni pubbliche. Nonostante l’interesse della comunità, il passo successivo, in cui il comitato legislativo esamina il progetto di legge e considera eventuali emendamenti, non è ancora avvenuto. Questo ritardo solleva interrogativi sulla priorità che il governo attribuisce alla sicurezza delle persone vulnerabili. La madre di Logan, insieme ad altri sostenitori, continua a fare pressione affinché venga data maggiore attenzione a questa questione cruciale.